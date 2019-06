Comunicado do Business Wire :Diligent

Em sua próxima grande extensão para apoiar a governança moderna, a Diligent anunciou hoje o lançamento dos aplicativos Secure File Sharing e Secure Meeting Workflow, como parte do Diligent Governance Cloud. Estes aplicativos inovadores permitem uma cooperação totalmente segura, não apenas entre os membros de diretoria e os executivos, mas também, além de diretores, auditores, reguladores e outras importantes partes interessadas. Isto eleva significativamente o nível de segurança e governança da informação para organizações que operam nesta era digital, móvel e social.

No mundo acelerado de hoje, as ameaças surgem à velocidade da luz - de todos os ângulos. As organizações líderes devem definir padrões cada vez mais altos para se proteger contra ataques cibernéticos e vazamentos, enquanto, ao mesmo tempo, trabalham em cooperação com terceiros. Mesmo os líderes competentes podem ter pontos cegos quando se trata do manuseio de arquivos altamente confidenciais, especificamente em preparação a uma reunião de diretoria, compartilhando documentos ao acaso com controles limitados e visibilidade sobre quem tem acesso. A governança moderna exige outro nível de segurança para os dados dentro de sua organização - que vai além dos sistemas normais de armazenamento de arquivos.

O Secure Meeting Workflow e o Secure File Sharing da Diligent permite a cooperação segura e controlada que ajuda as organizações a nivelar sua segurança e bloquear riscos - apoiando práticas dos principais CISOs e CIOs. Ao oferecer os aplicativos Secure Meeting Workflow e Secure File Sharing como componentes integrados da oferta Cloud Governance, a Diligent permite uma estrutura de comunicação abrangente para documentos essenciais e facilita seu uso em colaboração além da diretoria e equipe executiva, através da organização e até mesmo fora da organização, quando necessário.

"No ambiente atual de alto risco, os membros de diretoria e as equipes de liderança precisam de uma solução de ciclo fechado que permita cooperar efetivamente em documentos sensíveis, não apenas em materiais de diretoria, sem exposição a vazamentos ou ataques", disse Brian Stafford, Diretor Executivo da Diligent. "E, embora nossas soluções sempre tenham proporcionado a máxima segurança em sala de reuniões, tenho orgulho de expandir a Governance Cloud para oferecer apoio ao compartilhamento de arquivos e colaboração fora da mesma - mediante organização e com auditores, banqueiros, reguladores e terceiros. A governança moderna exige a proteção dos dados mais importantes de uma empresa em um padrão ainda mais alto, sendo que agora permitimos esta cooperação segura e controlada durante a preparação da reunião da diretoria e mais além."

O Secure Meeting Workflow da Diligent permite um processo de preparação de reuniões de diretoria estruturado e totalmente seguro, incluindo a capacidade de compartilhar e colaborar com confiança em arquivos ultrassensíveis com um grupo cuidadosamente controlado de partes interessadas internas e externas. Ao operacionalizar e proteger o processo de preparação de reuniões em um aplicativo simples e fácil de usar, o Secure Meeting Workflow substitui de modo abrangente o uso de aplicativos de email e mensagens não seguras para comunicar informações confidenciais à diretoria.

O Secure File Sharing da Diligent dá aos líderes um espaço privado totalmente confiável, disponível exclusivamente a eles para distribuição e armazenamento de documentos confidenciais. Este espaço privado - incluindo a blindagem de TI que falta nos sistemas de armazenamento de arquivos padrão - dá suporte ao compartilhamento e à cooperação em documentos de modo confidencial com indivíduos ou grupos especificamente selecionados.

"A AEGIS é cliente da Diligent há vários anos. Para nós, a Diligent Boards é uma ferramenta essencial para divulgação confidencial e confiável de materiais e informações relacionadas. Estamos muito satisfeitos em saber que a Diligent agora é capaz de oferecer colaboração segura durante nossa reunião, disse Mark A. Walsh, Conselheiro Geral e Secretário Corporativo da AEGIS Insurance Services, Inc. "Esperamos ter uma ferramenta para nosso processo de preparação de reuniões que ofereça os mesmos padrões de eficiência, inovação e facilidade de uso, que nos fizeram confiar na Diligent."

Estes novos aplicativos são construídos a partir da sólida tecnologia adquirida da Brainloop AG, o principal fornecedor de soluções em cooperação segura e portais de diretoria utilizadas dentro de empresas para colaboração de alta segurança em documentos confidenciais. Oferecendo armazenamento seguro em nuvem para empresas na Alemanha e em toda a Europa continental, a Brainloop é empregada por 70% das empresas cotadas na DAX 30 da Alemanha.

Saiba mais sobre a segurança necessária pela governança moderna aqui.

Sobre a Diligent

A Diligent é pioneira na governança moderna. A Diligent capacita os líderes a transformar a governança em uma vantagem competitiva por meio de percepções inigualáveis e aplicativos SaaS altamente seguros e integrados, auxiliando as organizações a prosperarem e persistirem no cenário mundial e complexo de hoje. Os aplicativos confiáveis e baseados em nuvem da empresa agilizam o trabalho cotidiano de gerenciamento e comitês de diretoria, apoiam a cooperação e o compartilhamento seguro de informações em toda a organização, gerenciam dados de subsidiárias e entidades, bem como fornecem percepções e informações necessárias para mitigar os déficits de governança e aproveitar novas oportunidades.

Sendo a maior rede global de diretores e executivos corporativos, a Diligent conta com mais de 16.000 organizações e 650.000 líderes em mais de 90 países. Com o premiado atendimento ao cliente em todo o mundo, a Diligent atende a mais de 50% das empresas da Fortune 1000, 70% do FTSE 100 e 65% do ASX.

Acesse www.diligent.com para saber como a governança moderna ajuda as organizações a superar seus pares e a concorrência.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190625005774/pt/

Diligent Cooperation Greg Nyhan, 646-215-6884 gnyhan@mww.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.