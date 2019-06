Reino Unido anuncia novo primeiro-ministro em 23 de julho, diz mídia britânica

O Reino Unido vai anunciar seu novo primeiro-ministro, que sucederá Theresa May, no dia 23 de julho, segundo o Partido Conservador do país, citado pela mídia britânica.



Após uma série de rodadas de votação, a disputa pelo cargo se resume agora ao ex-prefeito de Londres Boris Johnson e ao ministro das Relações Exteriores, Jeremy Hunt.



Johnson, que é considerado favorito, defende que o Reino Unido saia da União Europeia "com ou sem acordo" até o prazo final de 31 de outubro.