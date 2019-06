O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse nesta terça-feira que "todas as opções continuam sobre a mesa" se o Irã exceder os limites para enriquecimento de urânio estabelecidos no acordo nuclear de 2015.



Bolton falou em coletiva após se reunir com seus equivalentes da Rússia e de Israel, em Jerusalém, para discutir o envolvimento dos iranianos em conflitos na região do Oriente Médio, em especial na Síria. Ele respondeu a uma pergunta sobre se um ataque militar ainda é uma opção se o Irã ultrapassar a restrição de 300 quilos de urânio enriquecido estipulado no acordo. Segundo ele, seria "um erro muito grave o Irã ignorar esse limite".



O governo iraniano afirmar que irá exceder o limite até quinta-feira (27), em violação ao pacto. Fonte: Associated Press.