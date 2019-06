Erdogan garante que vai manter a compra de mísseis russos S-400

A Turquia "não recuará" na compra de mísseis russos S-400, apesar da pressão dos Estados Unidos, garantiu nesta terça-feira o presidente Recep Tayyip Erdogan, antes de uma esperada reunião com seu colega americano Donald Trump, à margem do G20 no Japão.

"A questão dos S-400 está diretamente relacionada à nossa soberania e não recuaremos neste assunto", disse Erdogan em um discurso aos deputados de seu partido em Ancara, acrescentando que a entrega dos sistemas russos começaria "no próximo mês".

"A Turquia não precisa negociar com nenhum país, pedir permissão, muito menos se curvar às pressões quando se trata de questões de segurança", ressaltou Erdogan.

O encontro entre Trump e Erdogan ocorrerá um mês antes do término do ultimato que Washington deu a Ancara, pelo qual os Estados Unidos aplicarão sanções se a Turquia não renunciar aos mísseis russos.