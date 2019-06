Ucrânia suspende participação nos trabalhos da Assembleia do Conselho da Europa

A Ucrânia anunciou nesta terça-feira a intenção de suspender sua participação nos trabalhos da Assembleia parlamentar do Conselho da Europa (APCE), após decisão do organismo de autorizar o retorno da delegação russa encerrando cinco anos de crise com Moscou.

"A decisão da delegação ucraniana: parar sua participação no APCE, exceto para questões relacionadas com a suspensão dos direitos da delegação russa", disse Volodymyr Ariev, o chefe da delegação ucraniana.

A delegação também pediu que este assunto seja tratado com urgência no Parlamento ucraniano e que o presidente e o ministério das Relações Exteriores "determinem uma posição clara" sobre o futuro da participação de Kiev em instâncias do Conselho da Europa.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, declarou estar "desapontado" com a decisão de permitir o retorno da Rússia, afirmando que tentou dissuadir a chanceler alemã Angela Merkel e o presidente francês Emmanuel Macron.

"É lamentável que os nossos parceiros europeus não tenham nos escutado", disse ele no Facebook.

Depois de nove horas de acalorados debates, os parlamentares dos Estados membros do Conselho da Europa votaram esta madrugada a possibilidade da Rússia voltar a participar da APCE, da qual foi excluída após a anexação da península ucraniana da Crimeia em 2014.

Sem poder vinculativo, a APCE é independente da União Europeia e sua tarefa é fazer recomendações ou pedir que governos prestem contas sobre direitos humanos e democracia.