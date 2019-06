Rússia afirma que drone americano foi derrubado no espaço aéreo iraniano

O secretário do Conselho de Segurança da Rússia, Nikolai Patrushev, afirmou nesta terça-feira que o drone americano derrubado pelo Irã estava no espaço aéreo iraniano e não no espaço aéreo internacional, como indica Washington.

"Tenho informações do ministério russo da Defesa de que o drone estava no espaço aéreo iraniano", declarou Patrushev, citado pela agência russa Interfax, a jornalistas em Jerusalém.

"Não vimos provas do contrário", completou.

Um drone americano foi derrubado em 20 de junho por um míssil iraniano - no espaço aéreo iraniano segundo Teerã, no espaço aéreo internacional segundo Washington -, um incidente que agravou a tensão entre Irã e Estados Unidos.

Quatro dias depois, o governo americano anunciou novas sanções contra Teerã.