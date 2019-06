Candidato a premiê diz que Johnson é 'covarde’ por não comparecer a debate

Jeremy Hunt, que disputa a sucessão da premiê britânica, Theresa May, chamou na segunda-feira, 24, de "covarde" seu adversário, Boris Johnson, por evitar debates na TV. Hunt, de 52 anos, considerou "desrespeitoso" que Johnson se recusasse a debater com ele na emissora SkyNews, que cancelou o encontro previsto para a terça-feira, 25.



O ataque é parte da estratégia de Hunt, que se apresenta como o candidato "sério" contra um polêmico Johnson, que tem longa lista de gafe e, no fim de semana, se envolveu em uma discussão com a namorada - uma briga que foi parar nas páginas dos tabloides. (Com agências internacionais)









As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.