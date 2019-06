Trump está aberto a negociações sobre programa nuclear do Irã, diz Bolton

O assessor de segurança nacional dos Estados Unidos, John Bolton, disse nesta terça-feira que o presidente americano, Donald Trump, está aberto a negociações "de verdade" para eliminar o programa nuclear do Irã.



Bolton fez o comentário durante reunião com seus equivalentes da Rússia e de Israel, em Jerusalém, na primeira cúpula tripartite do tipo para discutir o envolvimento do Irã em conflitos na região do Oriente Médio, em especial na Síria.



"Enquanto falamos, representantes diplomáticos americanos estão se movimentando por todo o Oriente Médio, buscando um caminho para a paz. Em resposta, o silêncio do Irã tem sido ensurdecedor", disse Bolton. "Simplesmente, não há evidências de que o Irã tomou a decisão estratégica de renunciar a armas nucleares e iniciar discussões realistas para comprovar a decisão", acrescentou.



Ontem, os EUA impuseram novas sanções ao Irã em retaliação ao abate de um drone americano por Teerã na semana passada. Mais cedo, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Abbas Mousavi, disse que as novas sanções significam o "fechamento permanente" da via diplomática entre Teerã e Washington. Fonte: Associated Press.