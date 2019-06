Negociadores comerciais falam por telefone antes de encontro Xi-Trump

Os principais negociadores de China e Estados Unidos para comércio conversaram por telefone nesta segunda-feira (24) antes do aguardado encontro dos presidentes Xi Jinping e Donald Trump na cúpula do G20 esta semana, reportaram veículos estatais chineses.

O vice-premiê chinês Liu He falou com o representante americano para o Comércio, Robert Lighthizer, e com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, com os quais "trocou opiniões sobre questões econômicas e comerciais", segundo a agência oficial de notícias Xinhua.