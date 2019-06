Comunicado do Business Wire :SpeeDx Pty. Ltd.

A SpeeDx Pty. Ltd., desenvolvedora de soluções inovadoras de diagnóstico molecular, assinou um contrato de colaboração com a GSK para o fornecimento de uma combinação de testes existentes e desenvolvimento de testes personalizados para corroborar a alguns testes clínicos de antibióticos da GSK e desenvolvimento de novos produtos.

"Damos as boas-vindas a esta extensão de utilidade e aplicação dos nossos testes e tecnologia", disse Colin Denver, diretor executivo da SpeeDx. "A SpeeDx demonstrou compromisso em aprimorar o atendimento de saúde aos pacientes e nossos testes, atualmente utilizados na prática clínica, corroboram a Terapia Guiada por Resistência, impactando positivamente nas taxas de cura e ajudando a minimizar a disseminação de infecções resistentes aos antimicrobianos."

Sobre a SpeeDx

Fundada em 2009, a SpeeDx é uma empresa privada com sede na Austrália, com escritórios em Austin e Londres, além de distribuidores em toda a Europa. A SpeeDx é especializada em soluções de diagnóstico molecular que vão muito além da simples detecção para oferecer informações abrangentes para um melhor cuidado do paciente. A inovadora tecnologia de reação em cadeia da polimerase em tempo real (qPCR) tem promovido as estratégias de priming e detecção multiplex, com liderança no mercado. Os portfólios de produtos têm seu foco no diagnóstico multiplex para infecções sexualmente transmissíveis (IST), marcadores de resistência a antibióticos e doenças respiratórias. Para mais informações sobre a SpeeDx, acesse: https://plexpcr.com

