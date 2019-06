Destacamento naval russo chega a Cuba em meio a tensões com os EUA

Um destacamento naval russo, encabeçado pela fragata Almirante Gorshkov, chegou nesta segunda-feira à Havana em um momento de alta tensão entre a ilha comunista e os Estados Unidos.

A flotilha é integrada pelo navio logístico Elbrus e pelo rebocador de resgate Nikolai Chiker.

Ao entrar no canal da Baía de Havana, a fragata Almirante Groshkov, que pertence à mais nova geração de barcos de guerra russos, disparou salvas de boas-vindas, que foram respondidas da fortaleza colonial de San Carlos de la Cabaña.

Segundo um comunicado das Forças Armadas Revolucionárias (FAR), que não incluiu o motivo da visita, os guardas-marinhos russos visitarão a Marinha de Guerra cubana, e "percorrerão lugares de interesses histórico-cultural".

A fragata, de 135 metros de comprimento e 15 de largura, atracou no terminal de cruzeiros do porto de Havana, que se despediu há 10 dias do último cruzeiro dos Estados Unidos, após as novas restrições contra a ilha anunciadas pelo governo de Donald Trump.

Os Estados Unidos, que aplicam desde 1962 um bloqueio econômico contra Cuba, endureceram suas sanções contra a ilha desde a chegada de Trump ao poder em 2017, encerrando o movimento de aproximação propiciado por seu antecessor, Barack Obama.

A aproximação entre Cuba e Rússia, antigos aliados da Guerra Fria, não é novo, mas se consolida com as sanções que Washington aplica contra a ilha, acusada de apoiar militarmente o governo venezuelano de Nicolás Maduro, outro aliado de Moscou.

Segundo a mídia russa, o destacamento naval também deverá visitar a Venezuela.