Bitcoin supera 10.000 dólares pela primeira vez desde março de 2018

O preço do bitcoin, a primeira e principal criptomoeda, era negociado nesta segunda-feira acima dos 10.000 dólares por unidade, o que não acontecia pela primeira vez desde março de 2018.

Durante a noite, a cotação da moeda virtual chegou a 11.251,21 dólares por um bitcoin, o nível mais elevado em quase 16 meses, de acordo com a agência financeira Bloomberg.

O bitcoin superou a barreira simbólica dos 10.000 dólares no sábado, de acordo com o site especializado Coinmarketcap.

"O aumento do preço do bitcoin se deve principalmente ao renovado interesse global pelas criptomoedas e pela tecnologia que as sustenta", afirmou Naeem Aslam, analista do Think Markets.

Ele afirmou que o projeto Libra do Facebook "trouxe ventos favoráveis mais que necessários para este meio".

Na semana passada, a rede social americana anunciou oficialmente seu projeto de criptomoeda, que tem lançamento previsto para o início de 2020.

Analistas consideram que o fato de uma empresa como o Facebook entrar no setor devolve à visibilidade aos ativos virtuais.

Desde o início da semana passada e da cobertura da imprensa sobre o projeto Libra, o bitcoin se valorizou em 20%.

Na manhã desta segunda-feira, um bitcoin valia 10.862,05 dólares, de acordo com dados compilados pela Bloomberg.

A criptomoeda permanece, no entanto, abaixo de seu recorde absoluto de 19.511 dólares, registrado em dezembro de 2017.