Pompeo diz que EUA estão preparados para retomar conversas com a Coreia do Norte

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmou neste domingo que os EUA estão preparados para retomar conversas com a Coreia do Norte "a qualquer momento" se o Norte sinalizar que quer discussões sobre desnuclearização.



Pompeo disse esperar que a carta recentemente enviada pelo presidente norte-americano, Donald Trump, ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, providencie "um bom alicerce para começarmos a continuar essas importantes discussões com os norte-coreanos para desnuclearizar a península".



Neste domingo, a agência de notícias estatal norte-coreana descreveu a carta de Trump a Kim como "excelente", e disse que Kim afirmou que vai "contemplar seriamente" o conteúdo. O que estava na carta não foi revelado por oficiais dos EUA ou da Coreia do Norte.



Os EUA têm exigido que a Coreia do Norte abandone imediatamente e por inteiro suas armas nucleares antes de retirar sanções internacionais. Por sua vez, a Coreia do Norte quer sanções retiradas e outras concessões dos EUA enquanto se move passo a passo em direção à desnuclearização.