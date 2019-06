Diplomata britânico visita Teerã para debater tensões com EUA

Um diplomata britânico está em Teerã neste domingo para discutir a tensão militar do Irã com os Estados Unidos e prevenir "qualquer escalada e erro de cálculo", de acordo com o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido. O encontro ocorre em meio ao acirramento da crise dos Estados Unidos com o Oriente Médio.



Segundo a pasta, a visita de dois dias de Andrew Murrison, ministro de Estado do Reino Unido para o Oriente Médio, visava "engajamento aberto, franco e construtivo" com seus pares iranianos. O Ministério britânico reiterou a sua avaliação de que o Irã "provavelmente" tenha responsabilidade pelos ataques recentes a petroleiras no Golfo de Omã. O governo iraniano nega.



Na ocasião, Murrison afirmou que o Irã deve continuar cumprindo seus compromissos sob o acordo nuclear, informou o ministério britânico. O Irã ameaçou romper os limites estabelecidos em seu estoque de urânio nos próximos dias, se as potências as potências europeias não encontrarem uma maneira de contornar as sanções norte-americanas.



Segundo a agência oficial de notícias Irna, autoridades iranianas disseram à Murrision que esperavam que signatários do acordo nuclear busquem "relações comerciais normais", apesar das sanções. Ainda neste domingo, o major-general Gholamali Rashid, do alto comando militar iraniano, disse que qualquer conflito com o Irã teria consequências incontroláveis em toda a região do Golfo Pérsico e colocaria em risco as vidas das forças militares dos EUA. Fonte: Associated Press.