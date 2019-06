Rivais acusam Sartori de realizar campanha suja

Um dos principais colaboradores da campanha de Juan Sartori é o venezuelano Juan José Randón, conhecido como "Rei da Magia Negra", por sua suposta experiência na realização de campanhas sujas. Randón assessorou candidatos de Colômbia, Venezuela, México, Honduras e República Dominicana, entre outros países. Seus clientes incluem os ex-presidentes mexicano, Enrique Peña Nieto, e colombiano, Juan Manuel Santos.



Quando a participação do venezuelano foi revelada, em reportagem do semanário uruguaio Búsqueda, a campanha de Sartori se apressou em dizer que Randón não havia sido contratado para realizar ataques contra seus inimigos, mas para evitar ações ofensivas contra ele.



Não há evidências de que Sartori tenha lançado uma campanha de notícias falsas, mas líderes históricos do Partido Nacional, como o deputado Jorge Gandini, disseram que, desde que Randón apareceu na cena política uruguaia, coisas estranhas começaram a acontecer.



A maioria dos ataques é contra Luis Alberto Lacalle Pou, favorito a vencer as prévias do partido. Nas redes sociais, circulam fake news sugerindo que ele é culpado pela morte de uma pessoa em um acidente de trânsito que nunca aconteceu.



Muitos eleitores também dizem ter recebido estranhos telefonemas de pesquisadores. Antes de começar a sondagem, eles lembram que Lacalle Pou usou drogas na juventude e vive em um condomínio fechado. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.