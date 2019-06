Vira-lata ganha 31ª edição do Concurso do Cão Mais Feio do Mundo, nos EUA

O vira-lata Scamp the Tramp ganhou o título do 31º Concurso de Cão Mais Feio do Mundo (foto: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP)

Olhos esbugalhados, pelo atrapalhado e sem pedigree. Mas campeão de um concurso de beleza. O vira-lata Scamp the Tramp ganhou nesta sexta-feira o título do 31º Concurso de Cão Mais Feio do Mundo, edição 2019, realizado nos Estados Unidos.



A proprietária do cão, Ivonne Morones, de Santa Rosa, na Califórnia, ficou feliz da vida com a premiação: uma participação no programa 'Today', US$ 1,5 mil em dinheiro e outros US$ 1,5 mil para doar a um abrigo de animais, além de um troféu de um Rottweiler. "Acho que o público viu seu belo espírito e tudo o que ele devolveu à comunidade", disse Ivonne para explicar a vitória de Scamp the Tramp. Cachorro de rua, o vira-lata foi resgatado por sua atual proprietária em 2014. "A caminho de casa vi que fiz a escolha certa", disse.



Ver galeria . 8 Fotos Scamp The Tramp é o vencedor do concurso do cão mais feio do mundo (foto: JOSH EDELSON / AFP )

Scamp derrotou outros 18 competidores que foram avaliados nos quesitos físicos, estéticos e outros atributos. Os participantes do concurso andaram no 'tapete vermelho' e jogaram charme para os fãs que compareceram a Sonoma-Marin Fairgrounds, no coração da região vinícola do norte da Califórnia. O segundo lugar ficou com Wild Thang, um pequinês com olhos arredondados, de Los Angeles, e o terceiro lugar ficou com Tostito, um chihuahua com orelhas e língua caídas, do Maine.