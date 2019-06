Bachelet pede libertação de opositores venezuelanos presos

A Alta Comissária para os Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, pediu nesta sexta-feira a libertação de todos os opositores presos, ao concluir sua visita de três dias à Venezuela.

"Faço um apelo às autoridades para que libertem estes detidos ou privados de liberdade por exercer seus direitos civis de forma pacífica", disse Bachelet sobre centenas de adversários do governo de Nicolás Maduro.

Bachelet revelou ter designado dois delegados para acompanhar o respeito aos direitos humanos na Venezuela, e considerou que é "grave" a situação humanitária do país.

"Teremos uma presença do meu gabinete no país pela primeira vez. Chegamos a um acordo com o governo para que uma pequena equipe, de dois oficiais de direitos humanos, permaneça aqui para prover assistência e assessoria técnica, e também muito importante, continuar monitorando toda a situação dos direitos humanos na Venezuela".