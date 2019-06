AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

AGENDA INTERNACIONAL DE SÁBADO, 22 DE JUNHO DE 2019 ATÉ SÁBADO, 29 DE JUNHO DE 2019

A hora e a data dos eventos são expressas em horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

SÁBADO, 22 DE JUNHO DE 2019

América

HAVANA (Cuba) - Visita da Comissária europeia para o desenvolvimento - (até 22)

Europa

LONDRES (Reino Unido) - Deputados conservadores votam na primeira rodada para eleger novo líder - (até 22 de Julho)

(+) BIRMINGHAM (Reino Unido) - Primeiro evento de campanha conjunta para o último par de candidatos à liderança britânica -

(+) ROMA (Itália) - Conferência da FAO, que elegerá novo diretor dia 23 - (até 29)

(+) Garzweiler (Alemanha) - Ativistas climáticos realizam novo protesto contra minas a céu aberto - 08H00

PARIS (França) - 25º aniversário do genocídio de Ruanda - (até 17 de Novembro)

GENEBRA (Suíça) - Segunda parte da Conferência sobre Desarmamento - (até 28 de Junho)

GENEBRA (Suíça) - Venezuela detém presidência rotativa da Conferência sobre Desarmamento - (até 23 de Junho)

LE BOURGET (França) - Feita Internacional Aeronáutica - (até 23)

LONDRES (Reino Unido) - 50 anos da morte de Judy Garland -

Oriente Médio e África do Norte

CAIRO (Egito) - Veredito em caso de ataque a ônibus turístico israelense - 04H00

Ásia-Pacífico

SEUL (Coreia do Sul) - A primeira demonstração de carros autônomos com base em rede 5G do mundo - 01H00

BANGCOC (Tailândia) - 34ª Cúpula da ASEAN - (até 23)

África

MAURITÂNIA - Eleição presidencial - 05H00

Esportes

BRASIL - Copa America 2019 - (até 7 de Julho)

DOMINGO, 23 DE JUNHO DE 2019

América

(+) SÃO PAULO (Brasil) - Parada LGBT - 10H00

Europa

ISTAMBUL (Turquia) - Istambul elege prefeito novamente após vitória da oposição anulada -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Terceiro aniversário do referendo do Brexit -

Ásia-Pacífico

MAE SAI (Tailândia) - Há um ano meninos eram resgatados de caverna na Tailândia -

(+) TÓQUIO (Japão) - Ativistas climáticos realizam novo protesto contra minas a céu aberto - 23H00

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JUNHO DE 2019

América

BUENOS AIRES (Argentina) - Leitura de acusações de corrupção no julgamento da ex-presidente Kirchner -

BRASÍLIA (Brasil) - Conta corrente e investimentos diretos (maio) -

Europa

ESTRASBURGO (França) - Sessão Plenária da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa - (até 27)

(+) ROMA (Itália) - Nova audiência no julgamento de marinheiros após naufrágio -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Aiatolá Ali Khamenei discrusa -

RIADE (Arábia Saudita) - Mulheres: um ano do fim da interdição de dirigir -

Ásia-Pacífico

ÍNDIA - Pompeo visita Índia, Sri Lanka, Japão e Coreia do Sul - (até 30)

TERÇA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2019

América

BRASÍLIA (Brasil) - Suprema Corte decide sobre recurso de Lula para anular condenação -

LOS ANGELES (Estados Unidos) - 10 anos da morte de Michael Jackson's -

Europa

(*) DZHEZKAZGAN (Cazaquistão) - Astronautas Anna McClain, David Saint-Jacques e cosmonauta Oleg Kononenko retornam da ISS -

(+) GENEBRA (Suíça) - Noiva do jornalista saudita Jamal Khashoggi participa de evento nos bastidores do Conselho de Direitos Humanos da ONU - 06H00

Oriente Médio e África do Norte

MANAMA (Bahrein) - Conferência sobre o plano econômico para conflito Israel-Palestinos - (até 26)

Ásia-Pacífico

TÓQUIO (Japão) - Assembleia Geral de acionistas da Nissan -

(+) SINGAPURA (Cingapura) - World's 50 Best Restaurants - 08H00

XANGAI (China) - Congresso Mundial de Telefonia Móvel - 22H00 (até 28)

QUARTA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2019

América

(+) NOVA YORK (Estados Unidos) - Parada LGBT - 21H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - STF debate medidas cautelares para suspender o decreto de flexibilização da compra e porte de armas -

(+) MIAMI (Estados Unidos) - Elizabeth Warren e Beto O'Rourke entre os candidatos que participam do primeiro debate democrata -

Europa

ESTRASBURGO (França) - Eleição do secretário-geral do Conselho Europeu -

(+) LONDRES (Reino Unido) - Debate online entre os dois finalistas na corrida para suceder Theresa May -

(+) BRUXELAS (Bélgica) - Reunião da Otan - (até 27)

(+) BERLIM (Alemanha) - Audiência da comissão especial do parlamento alemão sobre o assassinato de um político pró-migrante, supostamente por um militante de extrema-direita - 04H30

(+) GENEBRA (Suíça) - Especialista em direitos da ONU apresenta relatório sobre assassinato de Khashoggi ao Conselho de Direitos Humanos - 09H00

QUINTA-FEIRA, 27 DE JUNHO DE 2019

América

(+) MIAMI (Estados Unidos) - Biden e Sanders entre 10 candidatos no palco para a segunda noite dos debates presidenciais democratas -

Europa

(+) TOULOUSE (França) - Leilão de obra de Caravaggio -

Oriente Médio e África do Norte

(+) TEERÃ (Irã) - Fim do prazo estabelecido pelo Irã para parar de cumprir compromisso relativo a estoque de urânio enriquecido -

(+) JERUSALÉM - Meretz, partido de esquerda israelense, tem primárias antes das eleições gerais de setembro - 04H00

SEXTA-FEIRA, 28 DE JUNHO DE 2019

América

(+) RIO DE JANEIRO (Brasil) - Desemprego IBGE (maio) - 10H00

(+) BRASÍLIA (Brasil) - Estatísticas fiscais (resultado primário e dívida bruta) (maio) -

Europa

(+) VERSALHES (França) - Centenário do Tratado de Versalhes, que terminou a Primeira Guerra Mundial -

(+) VIENA (Áustria) - Reunião da comissão que supervisiona o acordo nuclear do Irã de 2015 -

(+) OSAKA (Japão) - Cúpula do G20 - (até 29)