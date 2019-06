Comunicado do Business Wire :Eutelsat Communications

A Eutelsat Communications (Paris:ETL) (Euronext Paris: ETL) confirma o lançamento bem-sucedido do EUTELSAT 7C. O satélite foi transportado para o espaço a partir de Kourou, na Guiana Francesa, por um foguete Ariane 5 às 18h43 (horário de Brasília) de quinta-feira, dia 20 de junho.

Fabricado pela Maxar Technologies, o EUTELSAT 7C é um satélite de transmissão de alta potência de 3,4 toneladas que servirá mercados em toda a África, Europa, Oriente Médio e Turquia através de 49 transponders de banda Ku equivalentes de 36 Mhz. O satélite será co-localizado com o EUTELSAT 7B a 7º Leste, aumentando a capacidade para esta vizinhança dinâmica em 19 transponders. A previsão é de que entre em serviço comercial no final do ano.

O EUTELSAT 7A será transferido para outro local orbital como parte da estratégia de otimização de frota da Eutelsat.

Rodolphe Belmer, CEO da Eutelsat, disse: "O EUTELSAT 7C nos permitirá desenvolver ainda mais nossa vizinhança de vídeo de 7° Leste, com dois satélites de alta potência co-localizados, oferecendo o melhor suporte possível aos clientes neste vibrante mercado. Estamos muito satisfeitos com os benefícios da tecnologia de ponta da Maxar e por celebrar mais um lançamento de sucesso com a Arianespace".

Sobre a Eutelsat CommunicationsEstabelecida em 1977, a Eutelsat Communications é uma das maiores operadoras de satélites de comunicação do mundo. Com uma frota global de satélites associada à sua infraestrutura terrestre, a Eutelsat possibilita que clientes governamentais e dos mercados de vídeo, dados e banda larga fixa e móvel se comuniquem efetivamente com seus consumidores, independentemente de sua localização. Mais de 7.000 canais de televisão operados pelos maiores grupos de mídia são transmitidos pela Eutelsat para um bilhão de telespectadores equipados para recepção de DTH ou conectados a redes terrestres. Sediada em Paris, com escritórios e centrais de telecomunicações ao redor do mundo, a Eutelsat conta com uma força de trabalho formada por mais de 1.000 pessoas de 46 países dedicados a entregar a mais alta qualidade de serviço. A Eutelsat Communications está listada na Euronext Paris Stock Exchange (ticker: ETL). Para mais informações sobre a Eutelsat, visite www.eutelsat.com

www.eutelsat.com - Follow us on Twitter @Eutelsat_SA

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190621005292/pt/

Imprensa Christina Darvasi Tel: + 52 55 26 29 58 47 cdarvasi@eutelsat.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.