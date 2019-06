UE alerta que acordo do Brexit não é renegociável

A União Europeia (UE) alertou mais uma vez nesta sexta-feira ao futuro primeiro-ministro britânico que o acordo de Brexit concluído em novembro com Theresa May não é renegociável.

"O acordo de retirada não está aberto à renegociação", disse o chefe do Conselho Europeu, Donald Tusk, em uma coletiva de imprensa ao final de uma cúpula em Bruxelas.

Os líderes do bloco, que se reúnem nesta sexta-feira sem May, analisaram por 10 minutos a situação do processo de saída do Reino Unido da UE, programado para 31 de outubro, segundo uma fonte europeia.

A UE reiterou sua disposição de renegociar a futura relação, incorporada em uma declaração que acompanha o acordo de divórcio, "se a posição do Reino Unido evoluir", disse Tusk.

"Estamos aguardando a nomeação do novo primeiro-ministro britânico", acrescentou o presidente do Conselho. "Esperamos decisões, novas propostas do governo britânico, mas nossa posição permanece inalterada", ressaltou.

A chanceler alemã, Angela Merkel, informou que eles buscam "manter uma boa cooperação" com o próximo chefe do governo britânico, mas que "o acordo [de divórcio] já está negociado".

Diametralmente opostos, os políticos britânicos Boris Johnson e Jeremy Hunt disputarão os votos de 160.000 membros do Partido Conservador para suceder a primeira-ministra Theresa May.