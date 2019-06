Comunicado do Business Wire :Mattel

Hoje, Hot Wheels e Nintendo anunciaram o lançamento global dos veículos de metal fundido e pistas Hot Wheels Mario Kart. Com sua introdução, os amados personagens e carrinhos icônicos da imensamente popular franquia Mario Kart transformaram-se em veículos de brinquedo de metal fundido autênticos e de alto desempenho.

A linha de réplicas Hot Wheels é constituída por veículos Mario Kart de metal fundido na escala 1:64, que podem correr, fazer acrobacias e bater em uma variedade de pistas Hot Wheels Mario Kart, que dão vida para a brincadeira. Os carrinhos de metal fundido também são compatíveis com os conjuntos Hot Wheels já existentes. No lançamento, o sortimento de réplicas de metal fundido Hot Wheels Mario Kart incluirá Mario, Yoshi, Luigi e Bowser, com muitos personagens adicionais chegando em breve, como a Princesa Peach, Koopa Troopa e Toad.

Três conjuntos de pistas inspiradas no jogo também estarão disponíveis, incluindo:

-- Sortimento de pistas Hot Wheels Mario Kart inspiradas nos circuitos: Pista Piranha Plant Slide Pista Thwomp Ruins

-- Pista Circuito Hot Wheels Mario Kart

"Mario Kart e Hot Wheels são duas das mais icônicas marcas no mercado, cada uma com sua história e devotada base de fãs, portanto a combinação de ambas é algo muito especial", disse Matt Brutocao, diretor sênior de Global Brand Marketing da Hot Wheels. "Nossa nova linha Hot Wheels Mario Kart cria uma entusiasmante experiência de brincadeira Mario Kart, completa com personagens divertidos, detalhes autênticos e o tipo de desafios de corrida fora de série que são sinônimos com a Hot Wheels".

"Nintendo e Mattel compartilham a meta de fazer as pessoas felizes através de diferentes experiências de entretenimento", disse Tom Prata, vice-presidente executivo de Strategic Initiatives (Iniciativas estratégicas) da Nintendo. "Estamos entusiasmados em trazer os personagens Mario Kart e as pistas inspiradas no jogo à vida, de uma forma divertida para fãs de todas as idades".

Os veículos de metal fundido e pistas Hot Wheels Mario Kart estarão disponíveis em todo o mundo, em mercados e varejistas selecionados, a partir do verão de 2019.

Para celebrar o lançamento da nova linha de produto e da colaboração com a Nintendo, a Hot Wheels apresentará Mario Kart na Comic-Con de San Diego, de 17 a 21 de julho de 2019. Os visitantes terão acesso a um exclusivo veículo de metal fundido "Metal Mario" da Hot Wheels Mario Kart, disponível para compra apenas no stand da Mattel ou para pré-venda em shop.mattel.com.

Concebido em 1968 por um inovador, um cientista de foguetes e um projetista de carros, os carros de metal fundido Hot Wheels em escala 1:64 foram projetados para ter uma aparência e desempenho fantásticos. Cinco décadas mais tarde, Hot Wheels é o brinquedo número um em vendas no mundo* com mais de 16,5 carrinhos vendidos a cada segundo. A marca evoluiu de um simples, apesar de querido, carro de brinquedo com um sistema de pistas laranja, para uma poderosa franquia, que oferece a fãs de todas as idades experiências de diversão multicanais.

