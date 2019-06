Líderes da UE se reunirão de novo em 30 de junho para decidir altos cargos

Os mandatários da União Europeia (UE) marcaram uma nova reunião para 30 de junho em Bruxelas para decidir quem presidirá a Comissão Europeia no próximo quinquênio, após fracassarem em sua tentativa de fechar um acordo nesta quinta-feira.

"O Conselho Europeu manteve uma discussão completa sobre as nomeações. (...) Nenhum candidato obteve a maioria", disse na madrugada dessa sexta-feira o líder do Conselho Europeu, Donald Tusk, ao anunciar uma nova reunião para 30 de junho.

A cúpula extraordinária ocorrerá após o regresso de seis dos 28 mandatários de uma reunião do G20 no Japão e dois dias antes de que a Eurocâmara nomeie seu presidente, uma escolha que poderia condicionar o resto das nomeações de altos cargos.

Além do sucessor de Jean-Claude Juncker à frente da Comissão, os dirigentes também devem escolher o futuro presidente do Conselho e da diplomacia europeia, com base em uma série de equilíbrios políticos, geográficos e de gênero.

"Constatei com certo prazer, diversão e, porque não, felicidade que não é muito fácil me substituir", disse Juncker em uma entrevista coletiva, acrescentando que as discussões vão continuar na cidade japonesa de Osaka.