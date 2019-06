Comunicado do Business Wire :Lumileds

A Lumileds, líder global em soluções de iluminação, divulgou hoje seu Relatório de Sustentabilidade 2018, que detalha o progresso da empresa no apoio à transição para uma economia hipocarbônica em todo o mundo. No relatório, a Lumileds destaca como as suas soluções de iluminação estão contribuindo para mudanças positivas relativas ao uso de energia, segurança, e saúde e bem-estar, apoiando o compromisso da empresa de tornar o mundo mais seguro, melhor e mais belo com luz. A Lumileds segue uma agenda de sustentabilidade formalizada que identifica prioridades específicas e rastreia progresso. Por exemplo, nas suas operações de iluminação LED e automotiva global, a empresa excedeu recentemente suas metas operacionais de 2020 relativas a 2015 incluindo:

-- 41% de redução nas emissões (20% da meta)

-- 25% de redução no consumo de energia (20% da meta)

-- 25% de redução no uso de água (20% da meta)

As metas de sustentabilidade são baseadas na criação de valor para clientes através de inovações sustentáveis, reduzindo a presença ambiental das operações da empresa, impulsionando melhorias na cadeia de suprimentos para a conformidade com a Aliança Empresarial Responsável (Responsible Business Alliance, RBA) e prevenindo lesões. A Lumileds alinhou seus esforços de sustentabilidade com estruturas de trabalho externas tais como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas, e identificou quatro ODSs que podem contribuir de forma mais significativa: ação climática, boa saúde e bem-estar, energia limpa e acessível, e consumo e produção responsável.

O desenvolvimento de tecnologias de iluminação LED hipocarbônica, com eficiência de energia da Lumileds apoia a ação urgente para combater a mudança climática. Uma análise de mercado de 2017 realizada pela IHS Markit estimou que os LEDs da Lumileds reduziram emissões globais de dióxido de carbono associados ao consumo de energia em 39 milhões de toneladas métricas, que equivale ao fechamento de 11 usinas elétricas a carvão nos Estados Unidos. Além da redução de 41% nas emissões de dióxido de carbono, três programas de sustentabilidade na instalação de Singapura reduziram em 90% o impacto de compostos perfluorinados ao meio ambiente.

"Manter um ambiente seguro para nossos funcionários globais é a mais alta prioridade. O compromisso da Lumileds e um desempenho sólido na saúde ocupacional e segurança são demonstrados pelos nossos baixos índices de lesão, conforme apresentado no relatório. Na área de substâncias perigosas, estamos no rumo certo para eliminar, até 2023, em nossos produtos de consumo, o uso de todo polivinilcloride (PVC) e retardantes de chama bromado (RCBs), substâncias que implicam em efeitos detrimentais à saúde humana. Desde 2018, 87% dos produtos de consumo da Lumileds são livres de PVC e RCB", disse Jan van Rompay, diretor de sustentabilidade da Lumileds.

Qualidade e confiabilidade são características dos negócios da Lumileds. Até o final deste ano, todas as instalações da Lumileds em todo o mundo serão certificadas ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2007. A Lumileds é certificada também pelas normas dos sistemas de gestão de qualidade da indústria automotiva internacional - IATF16949:2016, que descreve os requisitos sobre o planejamento, desenvolvimento, fabricação, instalação e manutenção de produtos automotivos

A Lumileds apoia a boa saúde e bem-estar com inovações, como por exemplo, os faróis VisionPlus para automóveis, que aumentam a visibilidade das estradas em 60% em comparação ao requisito legal mínimo padrão em resultados de testes de farol baixo. A empresa está desenvolvendo também uma tecnologia de fonte de luz para iluminação digital, que pode possibilitar sistemas de faróis de alta resolução de última geração, além de aprimorar ainda mais funções de ver, detectar e de ser visto, de sistemas de condução automática que ajudam a aumentar a segurança nas estradas e o conforto do motorista.

Para acessar o Relatório de Sustentabilidade 2018 da Lumileds, acesse lumileds.com/sustainability-report.

