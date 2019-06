Comunicado do Business Wire :IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, em parceria com a CIVIPOL, uma operadora de cooperação técnica do Ministério do Interior da França, DIGITECH, uma prestadora líder em soluções de registro civil sem papel, UNFPA (Fundo de População das Nações Unidas) e CARITAS, uma confederação de 165 organizações católicasde assistência, desenvolvimento e serviço social anunciam a primeira implementação da interface OSIA de padrão aberto para gerenciamento de identidade na República Democrática do Congo. Este projeto financiado pelo Banco Mundial visa registrar 2,4 milhões de crianças e produzir 600 mil certidões de nascimento. O consórcio liderado pela CIVIPOL apoia a ambiciosa meta estabelecida pela Assembleia Geral das Nações Unidas: "Uma identidade legal para todos até 2030".

O consórcio concentra-se em dois fluxos de projetos: o primeiro se baseia no aprimoramento do atual processo do Registro Civil, desmaterializando o processo e digitalizando os registros civis existentes. O segundo fluxo permite que as crianças matriculadas em creches e escolas primárias se registrem de forma gratuita se pertencerem a 60% das crianças do Congo que não foram registradas no nascimento.

O processo de coleta de dados foi lançado em abril de 2019 nas escolas de Kinshasa e agora está entrando em sua segunda fase com a integração dos dados cadastrais do sistema de Registro Civil - com base em uma solução da DIGITECH - no banco de dados de Identidade Civil fornecido pela IDEMIA.

"O banco de dados de Identidade Civil é fundamental para o sucesso do programa para o governo congolês", disse Debora Comparin, gerente sênior de Mercado da IDEMIA. "O banco de dados e seu back-end garantem que cada criança que obtenha uma certidão de nascimento seja desduplicada e receba um identificador único. Isso proporciona ao governo congolês uma solução de longo prazo para o gerenciamento moderno de identidades."

Philippe Barreau, vice-presidente executivo de atividades de Segurança Pública e Identidade da IDEMIA, acrescentou: "O que torna este projeto tão especial é a primeira implementação da OSIA, a interface de padrão aberto para gerenciamento de identidade, desenvolvida com a Secure Identity Alliance (SIA). Todos os membros do consórcio estão realmente comprometidos em oferecer uma solução para seus clientes que evite o bloqueio de fornecedores e se concentre nos benefícios de longo prazo para o país".

O chamado bloqueio de fornecedores foi identificado como uma das principais preocupações para garantir a implementação de sistemas modernos de gerenciamento de identidade em países emergentes. Independentemente de o design e implementação serem liderados por um único parceiro de tecnologia ou por um integrador mestre de sistemas que gerencia um ambiente de múltiplos fornecedores, os governos geralmente dependem de seus parceiros. Sua capacidade de transição para novos fornecedores ou tecnologias pode ser prejudicada por acordos contratuais, uma série de problemas de compatibilidade técnica e considerável risco operacional.

A IDEMIA é uma defensora das soluções de padrão aberto para resolver esse problema. Uma abordagem de padrão aberto utiliza módulos e componentes existentes de provedores de tecnologia de identificação existentes e usa interfaces OSIA para permitir o intercâmbio de informações. Além do fato de que esses módulos comprovados em campo encapsulam décadas de experiência de parceiros confiáveis, não há necessidade de reinventar nada. Os módulos estão disponíveis no mercado hoje.

"A IDEMIA está orgulhosa de ser a primeira empresa que usa ativamente a OSIA em um programa tão importante como a modernização do gerenciamento de identidade do Congo", concluiu Debora Comparin.

Sobre a IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em Identificação Aumentada, proporciona um ambiente confiável que permite aos cidadãos e consumidores realizar suas atividades diárias (como pagar, conectar-se e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital.

Proteger nossa identidade se tornou uma missão crítica no mundo em que vivemos hoje. Ao defender a Identidade Aumentada, uma identidade que garante privacidade, confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos - nossa identidade - seja para indivíduos ou para objetos, sempre e onde a segurança for importante. Fornecemos Identidade Aumentada para clientes internacionais dos setores Financeiro, Telecom, Identidade, Segurança Pública e IoT.

Com 13 mil funcionários no mundo todo, a IDEMIA atende clientes em mais de 180 países.

