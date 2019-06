EUA acusam Irã de 'ataque não provocado' com derrubada de drone americano

O Comando Militar Central dos Estados Unidos (Centcom, na sigla em inglês) confirmou nesta quinta-feira, 20, que forças iranianas derrubaram um drone americano no espaço aéreo do Oriente Médio. A autarquia classificou o caso como um "ataque não provocado" pela república islâmica.



De acordo com o Centcom, a aeronave não tripulada, um drone RQ-4A Global Hawk, foi abatido pela força aérea iraniana enquanto operava no espaço aéreo do estreito de Ormuz na madrugada desta quinta-feira.



"Os relatos da mídia iraniana de que a aeronave atacava o Irã são falsos", complementa o comunicado, ressaltando que o drone estava em espaço aéreo internacional.



Nos últimos dias, a tensão entre Estados Unidos e Irã aumentou consideravelmente. Enquanto Teerã sinalizou que vai retomar o programa nuclear mesmo com o acordo com as potências mundiais, os EUA acusam a república islâmica de estimular o terrorismo internacional. Fonte: Associated Press.