'Explosão suspeita' perto da fronteira entre a China e Coreia do Norte provoca pequeno terremoto

Uma "explosão suspeita" provocou nesta segunda-feira um pequeno terremoto na fronteira entre a China e a Coreia do Norte, menos de uma hora depois do anúncio de uma visita oficial do presidente chinês a seu vizinho esta semana, segundo as autoridades de Pequim.

De acordo com os serviços sismológicos chinês, um terremoto foi registrado às 19h38 (08H38 de Brasília) e foi medido com uma intensidade de 1,3 na cidade chinesa de Hunchun, na fronteira com a Coreia do Norte.

Esta região havia sido sacudida em setembro de 2017 por um teste nuclear do regime de Pyongyang.