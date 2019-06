Irã vai superar limite de reservas de urânio fixado em acordo a partir de 27 de junho

As reservas de urânio enriquecido do Irã ultrapassarão a partir de 27 de junho o limite estabelecido no acordo internacional de 2015 sobre sua energia nuclear, anunciou o porta-voz da Organização Iraniana de Energia Atômica.

"Hoje começou uma contagem regressiva para superar os 300 quilos de reservas de urânio enriquecido e, em 10 dias, vamos superar este limite", declarou Behruz Kamalvandi em uma entrevista coletiva.

No início de maio, o Irã anunciou a suspensão de alguns de seus compromissos no Plano de Ação Integral, um ano depois do presidente Donald Trump ter retirado os Estados Unidos do acordo, com a retomada das sanções econômicas ao país.

Apesar da saída dos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, Rússia e China permanecem no acordo.