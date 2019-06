Israel dá nome de Donald Trump a assentamento nas Colinas de Golan

O gabinete do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu neste domingo para inaugurar um novo assentamento batizado com o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas Colinas de Golan. O ato foi um gesto de gratidão pelo reconhecimento da soberania de Israel sobre o território pelo líder norte-americano.



O assentamento já tem mais de 30 anos e uma população total de 10 pessoas. Israel espera que o novo nome estimule a sua expansão. O local ficou batizado como "Ramat Trump", ou "colina Trump" em hebraico.



"É absolutamente lindo", disse o embaixador norte-americano David Friedman, que estava na cerimônia deste domingo. Ele lembrou que Trump fez aniversário na sexta-feira e afirmou: "Não consigo pensar em um presente de aniversário mais apropriado e mais bonito".



Netanyahu chamou Trump de "grande amigo" de Israel e descreveu as Colinas de Golan como um ativo estratégico importante.