Secretário de Energia da Argentina diz que ainda não sabe a causa do apagão

O secretário de Energia da Argentina, Gustavo Lopetegui, afirmou que a causa do apagão de grandes proporções no país ainda não é conhecida. Em entrevista coletiva neste domingo, ele disse: "Nós não temos informação sobre por que (o apagão) aconteceu". Lopetegui declarou ainda que espera que a energia seja 100% restaurada até o fim do dia.



A empresa argentina de energia Edesur disse que um problema no sistema de interconexão começou em um ponto de transmissão de energia entre as estações de Yacyretá e Salto Grande. Mais cedo, a Edesur tinha dito que a eletricidade foi restaurada para mais de 1,5 milhão de pessoas. A companhia uruguaia UTE disse que 75% do serviço havia sido restaurado no país.