Dias antes de se lançar à reeleição, Trump diz que mercado terá 'crash' se perder

O presidente americano, Donald Trump, voltou a enaltecer a economia do país neste sábado, dias antes do lançamento de sua campanha pela reeleição em 2020, que acontecerá na próxima terça-feira, em comício em Orlando, na Flórida. Segundo ele, caso outro candidato vença a disputa, haverá um "crash no mercado".



"A Trump Economy está estabelecendo recordes, e tem um longo caminho a percorrer... No entanto, se alguém, exceto eu, assumir em 2020 (eu conheço muito bem a competição), haverá um crash no mercado que não foi visto antes!", escreveu o republicano no Twitter.



Também hoje, Trump usou a rede social para compartilhar uma pesquisa veiculada pela rede de televisão americana One America News, segundo a qual o atual presidente tem 51% de aprovação. "Apesar do maior assédio presidencial de todos os tempos, por pessoas que são muito desonestas e querem destruir nosso país, estamos indo muito bem nas pesquisas, ainda melhor do que em 2016", afirmou Trump.



Outras pesquisas recentes, no entanto, mostram um cenário nebuloso em 2020. É o caso de um levantamento divulgado neste mês pela Quinnipiac University Poll, que indica a derrota de Trump para seis candidatos democratas, entre os quais os senadores Bernie Sanders (Vermont) e Elizabeth Warren (Massachusetts).