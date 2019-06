Índia vai aumentar tarifas alfandegárias sobre produtos dos EUA

A Índia vai aumentar, a partir de domingo (16), as tarifas sobre 29 produtos americanos, uma decisão anunciada no ano passado, mas que foi adiada várias vezes, informou a imprensa indiana neste sábado (15).

O governo de Nova Delhi havia decidido em junho de 2018 aumentar as tarifas de uma série de produtos dos EUA - incluindo maçãs e amêndoas - depois da recusa de Washington de isentar a Índia de uma alta nas tarifas sobre o aço e o alumínio.

Mas a aplicação desta medida foi adiada várias vezes, em razão de negociações entre os dois países.

Mas a decisão de alguns dias atrás do presidente dos Estados Unidos Donald Trump de excluir a Índia da lista de países com status preferencial parece ter provocado a decisão do executivo de Nova Delhi.

Os Estados Unidos exportaram para a Índia no valor de 142,1 bilhões de dólares em 2018, segundo estimativas. Seu déficit comercial com esse país asiático foi de 24,2 bilhões de dólares, segundo dados oficiais.