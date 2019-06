Mina de ouro desaba e mata 13 mineiros

Uma mina de ouro na região nordeste da República Democrática do Congo (RDC) desabou, provocando a morte de 13 mineradores, informaram autoridades locais. O acidente ocorreu na noite de quinta-feira em Mambasa, na Província de Ituri.



Segundo o líder da sociedade civil de Ituri, Godefroid Tshombe, entre os feridos há crianças que se dedicam à mineração depois que saem das aulas.



Tshombe disse que o desmoronamento foi causado pela fragilidade do solo úmido das chuvas que caem na região. (Com agências internacionais)







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.