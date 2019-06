Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (estande nº A50) demonstrará como suas soluções lidar inteligentes e poderosas podem avançar a automação de terminais portuários na TOC Europe, realizada de 18 a 20 de junho na cidade de Roterdã. A Velodyne destacará aplicações de clientes que mostram como seus sensores lidar podem ser utilizados em condução de guindastes, manejo de contêineres, veículos de terminais internos (internal terminal vehicles, ITV), veículos guiados automatizados (automated guided vehicles, AGV), empilhadeiras e sistemas de monitoramento de segurança/pátio de terminais.

A DGWorld (estande nº B21A), integradora da Velodyne sediada em Dubai, apresentará táxis autônomos, ITVs, AGVs e veículos de operação de terminais que utilizam sensores lidar da Velodyne para serem conduzidos de forma autônoma. Esses veículos empregam avançada inteligência artificial (IA), automação e sistemas de condução autônoma para proporcionar mais precisão e eficiência a operações de portos e terminais.

"Os veículos autônomos (autonomous vehicles, AV) podem reduzir os custos de operações de portos e terminais, além de oferecer mais confiabilidade e previsibilidade", garantiu Gautam Ahuja, diretor de vendas e desenvolvimento de negócios da DGWorld. "Os sensores de última geração da Velodyne propiciam o alcance, campo de visão de 360 graus e a resolução que nossos AVs precisam para sincronizar e otimizar movimentos logísticos em um porto."

A DGWorld é uma importante fornecedora de soluções autônomas avançadas para portos marítimos, aeroportos e centros urbanos. A DGWorld está trabalhando com operadores internacionais de terminais portuários para automatizar seus ITVs com projetos que já estão sendo implementados em portos.

"As soluções da DGWorld demonstram como os sensores lidar inteligentes da Velodyne estão ajudando operadores de portos e terminais a prestarem serviços homogêneos e obterem mais segurança", afirmou Erich Smidt, diretor executivo da Velodyne Lidar para a Europa. "A tecnologia da DGWorld emprega todo o poder e riqueza dos dados de percepção computadorizada da Velodyne para identificar o caminho mais seguro para navegar e orientar AGVs e veículos de operação de terminais em ambientes de trabalho complexos e congestionados."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

Sobre a DGWorld

Idealizada em Dubai no ano de 2013, a DGWorld abriu o primeiro parque e centro de demonstração de desenvolvimento robótico de Dubai e de toda a região do Oriente Médio e Norte da África (Middle East & North Africa, MENA). A DGWorld desenvolve produtos e soluções que utilizam inteligência artificial (IA) avançada, automação e sistemas de condução autônoma. A DGWorld tem estimulado os níveis de desenvolvimento no campo de IA e tecnologias robóticas, desde automóveis de condução autônoma até sistemas robóticos de operação por comando de voz e configurações de servidores equipados com IA, além de trabalhar para a definição do conceito de digitalização e elevar cidades inteligentes ao novo patamar de cidades robóticas. A DGWorld trabalha com a Velodyne Lidar desde 2016, durante o desenvolvimento do kit autônomo, e se tornou uma parceira de integração da Velodyne em 2018.

