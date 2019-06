Comunicado do Business Wire :Garmin International, Inc.

Garmin International, Inc., uma unidade da Garmin Ltd. (NASDAQ:GRMN), anunciou hoje que Gary Burrell, pioneiro da aviação e cofundador da Garmin Ltd., faleceu em 12 de junho de 2019, com 81 anos de idade. O senhor Burrell se aposentou em 2002 e continuou a trabalhar como co-presidente da Garmin até 2004 quando foi nomeado presidente emérito.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190613005834/pt/

Garmin® announces passing of Co-founder and Chairman Emeritus Gary Burrell. Innovator, entrepreneur and servant leader will be remembered for his legacy of growing Garmin from a start-up company to a global leader in GPS technology. (Photo: Business Wire)

O senhor Burrell cofundou a Garmin com o Dr. Min Kao em 1989 com a visão de criar produtos alimentados por uma tecnologia emergente conhecida como o Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System, GPS. Trinta anos mais tarde, a Garmin passou de alguns engenheiros para uma empresa global de produtos de comunicação e localização com mais de 13.000 associados em 60 escritórios ao redor do mundo. De suas muitas conquistas, Gary tinha muito orgulho dos empregos que ajudou a criar.

"Gary Burrell foi meu amigo, mentor e parceiro por mais de 30 anos", disse Kao. "Sua visão, valores, habilidades de engenharia e comprometimento em atender os nossos clientes têm sido a base para o crescimento da nossa empresa. Foi um enorme privilégio e benção ter conhecido esse fantástico homem, e sei que seu legado se manterá vivo".

Em uma carreira de 50 anos, Burrell motivou e foi mentor de milhares de funcionários. Dentre eles estava o presidente e diretor executivo da Garmin, Cliff Pemble, um dos primeiros contratados por Burrell.

"Gary será lembrado por muitos como um dos maiores empreendedores da nossa era, mas eu me lembrarei do modo incomum como ele liderava nossa empresa, algo que ele chamada de liderança devotada", disse Pemble. "Seja sobre a criação de um melhor produto ou o seu comportamento como líder, Gary sempre considerou o impacto nos demais antes de nele próprio. Seu exemplo não somente inspirou minha contribuição à Garmin, mas também exerceu uma influência positiva na minha função de esposo e pai. Serei eternamente grato pelo legado rico e duradouro de Gary Burrell."

Antes de fundar a Garmin em 1989, Burell exerceu funções de liderança em empresas de produtos eletrônicos para a marinha e a aviação, incluindo Lowrance Electronics, King Radio Corporation e AlliedSignal. Ele será amplamente lembrado como um dos inovadores líderes de aviônica integrada, tendo projetado e desenvolvido o primeiro NAV/COMM bem-sucedido para o mercado geral da aviação.

Na Garmin, Gary expandiu sua visão para integração com a família de produtos GNS 430/530, que combina tecnologia de GPS com sistemas de comunicação e navegação da aviação tradicional e um mapa de movimentação colorido. Gary concebeu o sistema de cockpit G1000 que hoje está em operação em milhares de aeronaves ao redor do mundo desde aviões pequenos, alimentadas por pistões até jatos comerciais de médio porte. Burrell obteve seu bacharelado em engenharia elétrica pela Wichita Stete University e mestrado pelo Rensselaer Polytechnic Institute.

Por décadas, a Garmin foi pioneira nos novos dispositivos e aplicativos sem fio e de navegação por GPS que foram projetados para pessoas que têm um estilo de vida ativo. A Garmin atende cinco principais mercados, incluindo automotivo, aviação, condicionamento físico, marinha e recreação ao ar livre. Para mais informações, visite a sala de imprensa da Garmin em garmin.com/newsroom, contate o departamento de Relações com a Mídia em 913-397-8200, ou nos siga em facebook.com/garmin, twitter.com/garmin, instagram.com/garmin ou youtube.com/garmin.

Sobre a Garmin International Inc.

Garmin International Inc. é uma subsidiária da Garmin Ltd. (Nasdaq: GRMN). A Garmin Ltd. foi incorporada na Suíça, e suas principais subsidiárias estão localizadas nos Estados Unidos, em Taiwan e no Reino Unido. Garmin é uma marca comercial registrada da Garmin Ltd. ou de suas subsidiárias.

Todas as demais marcas, nomes de produto, marcas comerciais registradas e marcas de serviço são de titularidade de seus respectivos proprietários. Todos os direitos reservados.

Notificação sobre declarações prospectivas:

Esse comunicado inclui declarações prospectivas relativas à Garmin Ltd. e seus negócios. Essas declarações são baseadas nas expectativas atuais da administração. Os eventos e as circunstâncias discutidos nesse comunicado podem não ocorrer, e os resultados reais podem divergir substancialmente em razão de fatores de risco conhecidos e desconhecidos e de incertezas que afetem a Garmin, incluindo, entre outros, os fatores de risco listados no relatório anual do Formulário 10-K para o ano encerrado em 29 de dezembro de 2018, protocolado pela Garmin na Comissão de Títulos e Valores Mobiliários (número do arquivo na Comissão: 0-31983). Uma cópia do referido Formulário 10-K está disponível em http://www.garmin.com/aboutGarmin/invRelations/finReports.html. Nenhuma declaração prospectiva pode ser garantida. Essas declarações prospectivas são válidas apenas na data em que foram emitidas e a Garmin não assume nenhuma obrigação de atualizar ou revisar publicamente as referidas declarações prospectivas, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outra forma qualquer.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190613005834/pt/

Krista Klaus Garmin International, Inc. Telefone | 913-397-8200 E-Mail | media.relations@garmin.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.