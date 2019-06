Wall Street fecha em alta impulsionada pelo petróleo

Wall Street teve alta nesta quinta-feira impulsionada pelo setor de energia que se revigorou com o aumento dos preços do petróleo após os ataques a dois navios-cisterna no golfo de Omã.

O índice industrial Dow Jones subiu 0,39%, a 26.106,77 unidades enquanto o tecnológico Nasdaq fechou a 7.837,13. O índice ampliado S&P; 500 teve alta de 0,41%, a 2.891,64 unidades.

Os Estados Unidos responsabilizaram nesta quinta-feira o Irã pelos ataques perpetrados contra dois navios petroleiros no mar de Omã; uma zona chave no trânsito mundial de petróleo.

Os ataques levaram a um aumento de mais de 2% do preço do petróleo.

O subíndice do S&P; 500 que agrupa as companhias de energia teve uma alta de 1,25%.