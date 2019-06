Irã está envolvido em ataque a petroleiros no Golfo de Omã, diz Pompeo

O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, afirmou que o Irã é "responsável" pelo ataque a dois petroleiros no Golfo de Omã. Em breve declaração à imprensa nesta tarde em Washington, Pompeo criticou a postura do país persa, que segundo ele deveria abandonar a violência e se engajar diplomaticamente.



Pompeo disse ainda que os EUA pretendem defender seus aliados e também seus interesses na região. Mais cedo, o governo iraniano negou envolvimento no episódio. Para o secretário de Estado, há uma "campanha" de Teerã, que promove uma "escalada" nas tensões regionais. Pompeo disse que a conclusão sobre o envolvimento iraniano foi feito a partir de informações de inteligência, pelo tipo de armas utilizadas e pela sofisticação do ataque.