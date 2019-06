Israel bombardeia posição do Hamas em Gaza

O exército israelense anunciou nesta quinta-feira que bombardeou uma posição do movimento islamita Hamas em Gaza durante a noite, após um disparo de foguete contra Israel a partir do território palestino.

Caças atacaram uma "infraestrutura subterrânea" em uma base militar do Hamas no sul da Faixa de Gaza, informou o exército em um comunicado.

Algumas horas antes, o exército anunciou ter interceptado um foguete lançado contra o território israelense a partir da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas.

Nenhum dos ataques provocou vítimas, segundo o exército israelense e uma fonte do serviço de segurança palestino.

Este foi o primeiro disparo de foguete a partir de Gaza desde a violência registrada no início de maio, quando centenas de foguetes foram lançados contra Israel, com saldo de quatro mortos. As represálias aéreas israelenses deixaram 25 mortos entre os palestinos.

O exército israelense anunciou na quarta-feira o fechamento da zona marítima da Faixa de Gaza, o que impede o trabalho dos pescadores, em represália pelo lançamento de balões incendiários contra o território de Israel.

Israel impõe um rígido bloqueio terrestre, marítimo e aéreo ao território palestino, governado há mais de uma década pelo movimento islamita Hamas.

Hamas e Israel protagonizaram três guerras desde 2008 e a situação continua muito tensa na região.