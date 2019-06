A Quinta Frota da Marinha dos Estados Unidos anunciou que recebeu dois pedidos de socorro nesta quinta-feira de petroleiros no Golfo de Omã que teriam sido alvos de um "ataque".

Em um comunicado, a Quinta Frota afirma estar a par de um "ataque" contra petroleiros no Golfo de Omã, também conhecido como mar de Omã.

"Forças navais americanas na região receberam dois pedidos de socorro distintos, às 06h12 locais e às 07h00 locais", afirma a nota.

O comunicado explica que "navios americanos estão na região e prestam assistência".

As cotações do petróleo dispararam após o anúncio do incidente no Golfo de Omã por um serviço de notícias sobre a navegação comercial administrado pela Royal Navy.

"Reino Unido e seus sócios estão investigando", afirmou a United Kingdom Marine Trade Operations (UKMTO).

O canal em inglês da emissora oficial iraniana PressTV citou em sua conta no Twitter duas explosões que afetaram dois petroleiros no Mar de Omã.

No dia 12 de maio, quatro navios - dois sauditas, um dos Emirados e um norueguês, incluindo três petroleiros - foram atingidos por "atos de sabotagem" atribuídos pela Arábia Saudita ao Irã.