Comunicado do Business Wire :Procter & Gamble

Hoje, em parceria com o Comitê Organizador de Tóquio 2020 e o Comitê Olímpico Internacional (COI), a Procter & Gamble (NYSE: PG) anunciou que, pela primeira vez na história dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos, todos os pódios de medalhas serão criados inteiramente a partir de materiais reciclados - e que os consumidores podem contribuir diretamente.

O Tokyo 2020 Podium Project começa oficialmente na quinta-feira, 13 de junho, no país-sede, o Japão, ao convidar os membros da comunidade a coletar seus itens de plástico, como frascos de xampu e detergentes de lavar pratos, e levá-los até a loja mais próxima do AEON Group, a maior cadeia de lojas japonesas de varejo, para reciclagem. Caixas de coleta para plástico descartáveis serão fornecidas em mais de 2.000 locais do Grupo AEON em todo o país, incluindo a AEON, AEON Style e MaxValu. O varejista encaminhará então os plásticos para a P&G;, que também aproveitará os resíduos dos plásticos reciclados, recuperados do oceano, para contribuir com a criação dos pódios. Este projeto ajuda a alcançar metas de sustentabilidade mútua, expandindo a parceria global de longa data da P&G; com o COI para ajudar a beneficiar todo o Movimento Olímpico, incluindo a vida de atletas, mães e as suas famílias no mundo inteiro.

"A sustentabilidade está no centro desse esforço e a P&G; está orgulhosa em trabalhar com o Tokyo 2020 e o COI para demonstrar como os consumidores podem participar na redução do resíduos de plástico", disse Marc Pritchard, diretor de marca da P&G.; "O Tokyo 2020 Podium Project é um exemplo de como os Jogos Olímpicos podem ser um catalisador para inspirar ações com um impacto positivo no ambiente e na sociedade."

O Podium Project também destaca o compromisso do Tokyo 2020 de engajar toda a nação japonesa na preparação dos Jogos Olímpicos e oferece a todos uma oportunidade para desempenhar um papel na preparação. Isso também vai contribuir para a realização dos principais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, incluindo "Consumo e Produção Responsáveis", "Vida Debaixo D'água" e "Parcerias para a Implementação dos Objetivos".

"O Tokyo 2020 Podium Project é um excelente exemplo de como os Jogos Olímpicos podem inspirar mudanças sustentáveis na cidade anfitriã e no país", disse Marie Sallois, diretora do COI para Sustentabilidade. "Estamos muito felizes em ver este projeto tomar forma, somando-se aos nossos esforços globais para combater os resíduos de plástico. O COI vai continuar a trabalhar em estreita colaboração com o Comitê Organizador de Tóquio para garantir que a sustentabilidade seja parte integrante dos Jogos Olímpicos de 2020 e o legado que eles criarem."

Cada pódio incluirá material "reciclado pós-consumo" que foi coletado no Japão. O esforço aumenta a conscientização sobre a eliminação de resíduos e a promoção de soluções sustentáveis. Os destaques do Podium Project (Projeto de Pódios) incluem:

-- O objetivo geral é coletar 1,5 milhão de peças de embalagens plásticas compostas de plástico de polietileno e polipropileno dos consumidores para produzir resina plástica reciclada.

-- Com isso, 75 gramas de dióxido de carbono serão economizados para cada peça de plástico reciclado.

-- Uma vez atingida a meta de 1,5 milhão de peças, o Comitê Organizador de Tokyo 2020 e a P&G; terão economizado energia suficiente para iluminar a casa de uma pessoa por 112 anos.

Através deste projeto, a P&G; e o Tóquio 2020 criarão todos os pódios que devem ser utilizados por todos os atletas que receberem medalhas durante os Jogos Olímpicos, que começam em 24 de julho de 2020, e os Jogos Paraolímpicos, que começam em 25 de agosto de 2020. Juntamente com o Tóquio 2020, a P&G; planeja mostrar os pódios em junho de 2020. Quando os Jogos de Tóquio 2020 forem concluídos, a intenção da P&G; é reciclar os pódios mais uma vez para criar novas embalagens da P&G.; Elas também serão utilizadas como material educacional para explicar e promover os Movimentos Olímpico e Paraolímpico e a importância geral da sustentabilidade.

O Tokyo 2020 Podium Project é um exemplo claro do apoio contínuo da P&G; à Agenda Olímpica 2020, garantindo que os Jogos Olímpicos funcionem como um catalisador para o desenvolvimento sustentável para construir um futuro sustentável para todos. Essa visão se alinha de perto com os compromissos da P&G; de realizar mudanças significativas que afetam e melhoram vidas, assim como a meta "Ambição 2030" da P&G; de desenvolver soluções que interrompam o fluxo de plástico para os oceanos do mundo inteiro. Além disso, este será o maior programa de coleta e reciclagem de material de várias categorias para embalagens pós-consumo no Japão.

Sobre o programa Jogos Olímpicos da P&G;

No mundo inteiro, as marcas da P&G;, incluindo a Always®, Gillette®, Pantene®, Head & Shoulders®, Tide® e Downy®, irão realizar campanhas nos Jogos Olímpicos através de diversos canais de mídia e em lojas. As marcas da P&G; existem com o compromisso de oferecer às mães o melhor, a cada dia e sempre. Não só às mães de atletas olímpicos, mas a todas as mães do mundo inteiro. Como parceira olímpica mundial, quando marcas da P&G;, como a Tide, a Gillette e a Pampers fazem parcerias com atletas em sua jornada nos Jogos Olímpicos, a P&G; também reconhece a mãe que os apoiou em cada etapa do caminho.

Sobre a P&G;

A P&G; atende aos consumidores do mundo inteiro com um dos portfólios mais poderosos de marcas confiáveis, com liderança e qualidade, que incluem a Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade da P&G; inclui operações em cerca de 70 países no mundo todo. Acesse http://www.pg.com para ver as últimas notícias e receber informações sobre a P&G; e suas marcas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190612005982/pt/

Jeannie Tharrington 513-945-4422 tharrington.jm@pg.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.