Comunicado do Business Wire :Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition

O Comitê Organizador Superior da Exposição Internacional Equestre e de Caça de Abu Dhabi (Abu Dhabi International Hunting and Equestrian Exhibition, ADIHEX) concluiu a forma e o conteúdo de sua edição de 2019, que será realizada sobre o patrocínio de Sua Alteza Xeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante da região de Al Dhafra e presidente do Clube de Falcoeiros dos Emirados. Realizada de 27 a 31 de agosto no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi (Abu Dhabi National Exhibition Center, ADNEC), essa é considerada a exposição mais visitada nos meios equestre, de caça e conservação de patrimônio cultural.

A glimpse of ADIHEX 2018 Edition (Photo: AETOSWire)

O comitê organizador decidiu que a próxima edição da exposição terá como tema a caça sustentável. Neste ano, a exposição será realizada mais cedo que de costume para que ocorra antes do início da temporada de caça com falcão e contará com instalações onde cidadãos dos Emirados Árabes Unidos (EAU) poderão adquirir armas de caça das melhores e maiores empresas do ramo.

Sua Excelência Majid Al Mansoori, presidente do Comitê Organizador Superior da exposição, comentou: "A edição de 2019 da ADIHEX será única, rica e alegre, especialmente sob o apoio ilimitado da liderança dos EAU de Sua Alteza Xeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente dos EAU, Sua Alteza Xeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, príncipe herdeiro de Abu Dhabi e vice-comandante supremo das Forças Armadas dos EAU, e sob o patrocínio de Sua Alteza Xeque Hamdan bin Zayed Al Nahyan, representante do governante da região de Al Dhafra e presidente do Clube de Falcoeiros dos Emirados. Temos trabalhado para desenvolver a exposição e promover sua programação de modo a representar as direções de nossa sábia liderança e de forma condizente com as metas do Ano da Tolerância, que consideramos ser o ponto central de nosso trabalho. Também elaboramos a programação da exposição de uma maneira inovadora e científica".

Ele acrescentou: "A exposição é um patrimônio mundial e um festival cultural que reúne amantes da caça e do mundo equestre, da conservação do patrimônio cultural e da proteção do meio ambiente. O evento também se concentrará em questões ambientais, conservação da vida selvagem, ampliação da conscientização sobre práticas de caça sustentáveis, falcoaria e cães da raça saluki. Além disso, dedicamos especial atenção a motivar o público para que participe da proteção e do bem-estar dos animais. A exposição deste ano contará com uma grande participação de empresas locais, árabes e internacionais no campo de esportes e viagens ao ar livre, falcoaria e setor marítimo, indústria de armas de caça, setores de mercado tradicionais, instituições de proteção ambiental e a preservação do patrimônio cultural. Tudo isso ocorrerá em um só lugar dedicado ao intercâmbio de conhecimentos e experiências, e à promoção de negócios".

