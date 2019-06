O presidente americano Donald Trump disse nesta quarta-feira que vai se reunir no final do mês com o russo Vladimir Putin, à margem da cúpula do G20 no Japão.

"Vou me reunir com Putin no G20", confirmou Trump aos jornalistas na Casa Branca.

Atualmente, Estados Unidos e Rússia divergem em vários assuntos da agenda internacional, desde a crise na Venezuela, passando pelos conflitos na Síria e na Ucrânia.