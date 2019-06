Jornalista assassinada no sudeste do México

A repórter Norma Sarabia foi assassinada na terça-feira à noite no estado de Tabasco, sudeste do México, e se tornou a sexta jornalista vitimada no país em 2019.

O jornal Tabasco HOY, em que Norma trabalhou por mais de 15 aos, informou a morte da jornalista, assim como outros meios de comunicação locais.

Norma foi vítima de um ataque na localidade de Huimanguillo, onde morava e que fica a 65 km da capital do estado, Villahermosa.

As primeiras informações indicam que Norma Sarabia foi atingida por vários tiros, disparados por dois homens que estavam em uma motocicleta, quando tentava entrar em casa.

A repórter se dedicava à cobertura policial.

Em 2014 denunciou judicialmente os comandantes da polícia de Huimanguillo por ameaças depois que publicou informações que envolviam estes em supostos casos de sequestro, indicou o jornal Cambio, do estado de Puebla, em fevereiro.

O México é um dos países mais violentos para o exercício do jornalismo, com mais de 100 profissionais assassinados desde 2000.

De acordo com a organização Repórteres Sem Fronteira (RSF), com a morte de cinco jornalistas até o mês de maio o México era o país "mais letal no planeta para a imprensa em 2019".