Comunicado do Business Wire :Thales

Gemalto, uma empresa do grupo Thales, está lançando seu Sistema de Gerenciamento de Identidades (IDMS), que pode ajudar os governos a enfrentar os desafios de identificação, de um mundo no qual um bilhão de pessoas não têm uma identidade oficial. Utilizando as mais recentes técnicas de captura biométrica e verificação de identidade, as soluções da Gemalto permitem que as autoridades públicas capacitem os cidadãos com uma Identidade Única totalmente segura e confiável. Este sistema suporta a identificação e autenticação de pessoas para que possam acessar com segurança serviços online e off-line, como de educação ou saúde, e comprova seu direito de participar de eleições, solicitar passaporte ou abrir uma conta bancária. Os usuários mantêm controle total sobre seus dados pessoais, escolhendo como e quando são compartilhados com os provedores de serviços.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20190611005464/pt/

Identity Management System. Credit: Getty Images

ONU visa provisão universal de identidades até 2030

O número impressionante de cidadãos que passam por invisíveis para órgãos públicos pela ausência de um documento oficial inclui uma em cada três crianças em todo o mundo. A maioria das instituições financeiras internacionais está apoiando programas de Identificação Digital em muitos países nos próximos dez anos. Estas iniciativas também são apoiadas pela ONU, que estabeleceu o alvo de que todos os habitantes do planeta tenham uma identidade legal até 20301.

O registro móvel, baseado em biometria, pode alcançar áreas remotas e isoladas

O IDMS da Gemalto fornece às autoridades uma solução de ponta totalmente integrada, que pode se adaptar a programas de identidade existentes e orquestrar suas interações. O processo começa com o cadastro de uma pessoa e a captura de sua biometria, a partir de um dispositivo móvel fácil de usar, garantindo que a cobertura alcance até mesmo as regiões mais remotas. O registro é seguido pela entrada em um banco de dados central ou registro civil e a criação de um identificador individual, único.

Colhendo os benefícios da identidade única

Essa Identidade Única pode fornecer a base para a emissão de credenciais de identificação digital e física bem como o registro subsequente em vários órgãos e serviços públicos diferentes. Sem dúvida, todos estes processos podem ser verificados utilizando a biometria e o identificador único do indivíduo. A abordagem da Gemalto também oferece proteção excepcional aos cidadãos e garantia de que seus dados não serão empregados para ganhos comerciais.

Promovendo a inclusão, combatendo fraudes

Para os governos, um programa universal de identificação facilita o planejamento preciso dos serviços públicos e estratégias abrangentes de inclusão social. Também é fornecida a proteção robusta contra a ameaça de fraude, como parte da plataforma de identificação digital, a fim de aumentar ainda mais a eficiência, conveniência e adoção de serviços eletrônicos. A Identidade Única também elimina a necessidade de órgãos individuais, como responsáveis pela saúde e pelo bem-estar, de repetirem os procedimentos de inscrição.

"Uma identificação legal única é um direito humano básico que pode desbloquear o acesso a muitos mais - incluindo educação, bem-estar e participação no processo democrático", disse Frédéric Trojani, vice-presidente sênior de Identidade e Soluções Biométricas na Thales. "Nosso Sistema de Gerenciamento de Identidades aproveita a experiência inigualável no fornecimento de soluções de identificação digital que capacitam os cidadãos, protegem seus dados pessoais e garantem acesso irrestrito a direitos e serviços."

Nota aos editores

Sobre a Thales

As pessoas em que confiamos para mover o mundo - confiam na Thales. Nossos clientes nos procuram com grandes ambições: melhorar a vida, nos manter mais seguros. Combinando uma diversidade única de conhecimentos, talentos e culturas, nossos arquitetos projetam e fornecem soluções extraordinárias de alta tecnologia. Soluções que tornam o amanhã possível, hoje. Da profundeza dos oceanos até a imensidão do espaço e do ciberespaço, ajudamos nossos clientes a pensar de maneira mais inteligente e agir com rapidez - dominando cada vez mais a complexidade e cada momento decisivo ao longo do caminho.Com 80 mil funcionários em 68 países, a Thales registrou vendas de 19 bilhões de euros em 2018.

VISITE A

Thales Group Segurança Digital Download de fotos em alta definição

1 Metas de Desenvolvimento Sustentável da ONU (SDG) 16.9

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190611005464/pt/

IMPRENSA Relações com a Mídia da Thales Segurança Constance Arnoux +33 (0)6 44 12 16 35 constance.arnoux@thalesgroup.com

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.