Wall Street fecha com pequena queda

Wall Street fechou nesta terça-feira com uma pequena queda, afetada pelas tensões comerciais internacionais e pelo cansaço do mercado após várias sessões de voracidade pelas ações.

O índice industrial Dow Jones caiu 0,05%, a 26.048,51 unidades, o Nasdaq teve queda de 0,03%, a 7.822,57 unidades e o S&P; 500 recuou 0,03%, a 2.885,72.

Depois de cair em maio, as ações passaram por uma recuperação desde o começo de junho, quando o Federal Reserve demonstrou disposição para reduzir as taxas de juros a fim de sustentar o crescimento americano em meio à guerra comercial e à desaceleração dos indicadores econômicos.

A isso se somou o acordo sobre imigração alcançado com o México na última sexta-feira, o que evitou que Washington impusesse tarifas ao vizinho, como temiam os mercados.

Nesta terça-feira, o entusiasmo comprador diminuiu depois que o secretário de Comércio dos Estados Unidos Wilbur Ross disse que a Cúpula do G20 no fim do mês não será cenário para o "acordo definitivo" com Pequim que encerre a guerra tarifária entre as maiores economias do mundo.