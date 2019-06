Impeachment de Trump 'não está nem perto de ter apoio suficiente', diz Pelosi

A presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, a democrata Nancy Pelosi (Califórnia), afirmou nesta terça-feira que um processo de impeachment contra o presidente Donald Trump "não está nem perto de ter apoio suficiente entre os deputados democratas para uma votação". Levantamento recente do jornal The New York Times indica que cerca de 60 deputados oposicionistas apoiam a abertura do processo na Casa.



Em evento em Washington, Pelosi disse ainda que "está cheia" dos ataques promovidos por Trump contra ela. Na semana passada, enquanto estava na França, Trump chamou a democrata de "Nancy Nervosa" depois que a imprensa relatou que ela teria dito, em conversas privadas, que preveria ver o presidente fora do cargo e preso do que afastado.



Pelosi disse que ela nunca critica o presidente no exterior e que não fará isso posteriormente. Diversos deputados democratas desejam que a presidente da Câmara inicie um processo de impeachment após a divulgação do relatório sobre a interferência russa na eleição presidencial americana de 2016, mas ela apontou que deseja conduzir mais investigações sobre o caso. Fonte: Associated Press.