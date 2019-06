Comunicado do Business Wire :ExaGrid

ExaGrid®, a provedora com liderança em armazenamento hiperconvergente inteligente para backup, anunciou hoje que a Bridgestone simplificou o seu ambiente de backup implementando o backup hiperconvergente da ExaGrid com a deduplicação de dados.

Desde que trocou para o ExaGrid, a Bridgestone relata resultados notáveis, como:

-- Redução de 79% da janela de backup semanal

-- Backups em incrementos a cada 3 horas que agora levam 24 minutos cada

A Bridgestone Americas Tire Operations (BATO), com sede em Nashville, no Tennessee, é uma unidade de negócios da Bridgestone Americas, Inc., cuja empresa controladora, a Bridgestone Corporation, é a maior empresa de pneus e borracha do mundo. A BATO desenvolve, fabrica e comercializa pneus Bridgestone, Firestone e de marcas associadas.

Corey Johnson, analista de tecnologia da fábrica Aiken PSR da Bridgestone na Carolina do Sul, percebeu que a sua empresa precisava de uma abordagem moderna para fazer backup dos dados. "Estávamos trabalhando com hardware e software antigos e desatualizados, e era hora de procurar um sistema de backup mais eficiente para os nossos backups de servidor de arquivo."

Depois de avaliar várias soluções de grandes marcas, como o Dell EMC Data Domain, a Johnson escolheu instalar o ExaGrid e o Veeam como sua nova solução de backup. "Sentimos que o ExaGrid era o melhor sistema para nós, no que diz respeito ao seu desempenho e escalabilidade, além disso sua deduplicação de dados também foi um fator importante. Atualizamos nosso hardware e avançamos para a virtualização do ambiente; também recebemos alguns conselhos de algumas das outras fábricas da Bridgestone, atualizando nosso aplicativo de backup para o Veeam - e, depois disso, tudo se encaixou", disse Johnson.

Johnson faz backup dos dados na fábrica Aiken PSR da Bridgestone em incrementos diários e backups totais semanais. Os incrementos diários ocorrem a cada três horas, levando 24 minutos cada - uma taxa de ingestão "impressionante", de acordo com Johnson. "A janela de backup para o nosso total semanal foi reduzida de 19,5 horas para 4 horas."

O ExaGrid grava backups diretamente em uma zona de desembarque de disco, evitando o processamento em linha e garantindo o mais alto desempenho de backup possível, o que resulta na menor janela de backup. A deduplicação adaptativa executa a deduplicação e replicação de dados em paralelo com os backups, enquanto fornece recursos completos do sistema para os backups da menor janela de backup. Os ciclos do sistema disponíveis são utilizados para realizar a deduplicação e a replicação externa para um ponto de recuperação ideal no site de recuperação de desastres. Quando o processo é concluído, os dados no local são protegidos e imediatamente disponibilizados em seu formato completo não deduplicado para restaurações rápidas, recuperações instantâneas da máquina virtual e cópias de fita, enquanto os dados externos estão prontos para a recuperação de desastres.

Johnson reporta suporte proativo ao cliente, que não é experiente ao lidar com outros fornecedores. A equipe de suporte ao cliente com liderança no setor da ExaGrid é composta por engenheiros internos treinados, de nível 2, que são designados para as contas individuais. "Muitos engenheiros de suporte de outros fornecedores são imprevisíveis - são difíceis de entender, não entendem o meu problema ou ambiente, ou podem estar localizados no exterior - mas não houve um momento em que procurei o meu engenheiro de suporte da ExaGrid, que não tenha recebido uma resposta rápida. Ele tem sido uma ajuda extrema na hora de levar os nossos backups onde eles precisam estar."

Leia a história de sucesso completa do cliente da Bridgestone para saber mais sobre a experiência da empresa usando o ExaGrid.

As histórias de sucesso de clientes e histórias de empresas publicadas da ExaGrid são mais de 360, mais do que todos os outros fornecedores no espaço combinado. Estas histórias demonstram como os clientes estão satisfeitos com a abordagem arquitetônica exclusiva, produto diferenciado e suporte ao cliente incomparável da ExaGrid. Os clientes afirmam consistentemente que o produto não é apenas o melhor da categoria, mas que "ele simplesmente funciona".

Sobre a ExaGrid A ExaGrid oferece armazenamento hiperconvergente inteligente para backup com deduplicação de dados, uma zona de desembarque exclusiva e arquitetura de scale-out. A área de desembarque do ExaGrid oferece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de MVs. Sua arquitetura de scale-out inclui dispositivos completos em um sistema de scale-out e garante uma janela de backup de tamanho fixo, à medida que os dados crescem, eliminando atualizações de empilhadeiras de alto custo. Visite-nos em exagrid.com ou conecte-se conosco no LinkedIn. Veja o que os clientes têm a dizer sobre suas próprias experiências com a ExaGrid e por que eles agora gastam significativamente menos tempo com backup.

O ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

