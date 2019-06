Comunicado do Business Wire :Eastdil Secured, LLC

Eastdil Secured anuncia acordo definitivo para recapitalização liderada pela administração em parceria com a Temasek e os clientes da Guggenheim Investments, consolidando sua posição como principal banco privado independente de investimento imobiliário

A Eastdil Secured, LLC ("Eastdil Secured" ou a "empresa"), a principal empresa bancária privada de investimentos imobiliários, anunciou hoje que assinou um acordo definitivo sobre uma recapitalização liderada pela administração em parceria com a Temasek, uma empresa de investimento global com sede em Singapura, e alguns clientes institucionais da Guggenheim Investments. Após a venda, que deverá ser concluída até o quarto trimestre de 2019, a empresa será de propriedade privada e a Wells Fargo & Company ("Wells Fargo"), atual proprietária da Eastdil Secured, reterá uma participação acionária minoritária e manterá os banqueiros de investimento do mercado público, que farão a transição para a divisão de Corporate & Investment Banking da Wells Fargo. A empresa conservará seu nome e continuará sendo liderada por Benjamin V. Lambert como presidente do Conselho de Administração, Roy Hilton March como diretor executivo, D. Michael Van Konynenburg como presidente, bem como seu atual Comitê de Gestão. Os termos da transação não foram revelados.

Com um histórico bem-sucedido de consultoria a clientes sobre as maiores e mais importantes transações imobiliárias, a Eastdil Secured detém a maior participação de mercado em 2018 e no ano de 2019 para transações imobiliárias superiores a US\$ 100 milhões em todos os tipos de imóveis nos Estados Unidos. Em 2018, a Eastdil Secured assessorou 827 transações por US\$ 243,5 bilhões. Em parceria com a Guggenheim Investments e a Temasek, a Eastdil Secured estará posicionada para aumentar ainda mais seu papel de liderança nos mercados de capital de imóveis comerciais dos EUA, ao mesmo tempo em que fortalece sua presença crescente na Europa e Ásia.

"Estamos muito animados para embarcar neste próximo capítulo da evolução da Eastdil Secured", disse Benjamin V. Lambert, presidente do Conselho de Administração da Eastdil Secured. "Com nossos novos parceiros de longo prazo, continuaremos sendo líderes em nosso setor, fornecendo aos nossos clientes uma combinação única de experiência em imóveis e mercado de capitais."

Roy Hilton March, diretor executivo da Eastdil Secured, disse: "A Guggenheim Investments, em nome de certos clientes institucionais, e a Temasek representam os parceiros ideais para a Eastdil Secured ao embarcarmos nesta próxima etapa de crescimento. A ânsia de nossos profissionais em adquirir uma participação significativa no futuro da Eastdil Secured, juntamente com esses investidores proeminentes, ressalta nossa confiança compartilhada nas pessoas e no futuro da nossa empresa. O mais importante é que, por meio dessa transação, estaremos mais capacitados para atender nossos clientes com investimentos em tecnologia aprimorada, uma presença mais ampla e relacionamentos globais mais profundos. Em última análise, nossa nova estrutura de propriedade nos permitirá continuar fornecendo consultoria global verdadeiramente independente e garantir que nossos clientes recebam orientação diferenciada em um mercado cada vez mais competitivo".

D. Michael Van Konynenburg, presidente da Eastdil Secured, acrescentou: "No ambiente atual, os clientes precisam de um consultor confiável que priorize os objetivos, não as comissões, e é isso que é e continuará sendo o diferencial da Eastdil Secured. Continuaremos realizando os negócios de maior impacto que promovem os objetivos de nossos clientes e esperamos capitalizar as redes substanciais e o conhecimento global de nossos novos parceiros".

A empresa continuará com sua sede dos EUA em Nova York e Los Angeles e sua sede da Europa em Londres, com escritórios locais em Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Orange County, São Francisco, Seattle, Vale do Silício e Washington DC e escritórios internacionais em Dubai, Frankfurt, Hong Kong e Tóquio. A Eastdil Secured é a única empresa com uma equipe dedicada a reunir capital e fazer negócios na Ásia e no Oriente Médio. A Eastdil Secured continuará alavancando sua presença global para fornecer aos clientes conectividade entre os maiores e mais ativos investidores e credores imobiliários do mundo.

Sobre a Eastdil Secured

A Eastdil Secured é a principal empresa bancária privada de investimentos imobiliários com a missão de criar valor para seus clientes por meio de ideias criativas e concretizáveis e execução impecável, e de ser o consultor mais relevante e confiável nos mercados de capital de imóveis comerciais. A Eastdil Secured construiu sua expertise em uma franquia de conhecimento que é reconhecida como a força dominante em imóveis comerciais e bancos de investimento por investidores privados e instituições. Sua combinação inigualável de know-how do mercado de capitais e compreensão profunda dos fundamentos imobiliários permite que a empresa cumpra suas promessas para atender às necessidades precisas de seus clientes.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190611005811/pt/

Imprensa: Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher Jonathan Keehner / Andrew Siegel / Jillian Kary 212-355-4449

© 2019 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.