Comunicado do Business Wire :Velodyne Lidar, Inc.

A Velodyne Lidar, Inc. (estande n.º 1515) anunciou hoje que está patrocinando a conferência CVPR 2019 - realizada de 16 a 20 de junho em Long Beach, Califórnia -, que reúne especialistas acadêmicos e de mercado nos campos de visão computacional, aprendizagem de máquina e inteligência artificial. No evento, a Velodyne apresentará suas soluções lidar poderosas e inteligentes, que são uma tecnologia essencial para veículos autônomos (autonomous vehicles, AVs), sistemas avançados de assistência ao condutor (advanced driver assistance system, ADAS) e outras aplicações inteligentes de visão computacional.

O estande da Velodyne realizará uma demonstração ao vivo do Velodyne Alpha Puck?, um sensor lidar produzido especificamente para condução autônoma e segurança avançada de veículos em velocidades de estrada. A empresa também dará destaque ao Vella?, software inovador que estabelece o sensor lidar de visão direcional Velarray? da Velodyne como componente integral de ADAS.

Na conferência, engenheiros são incentivados a visitar o estande da Velodyne e encontrar-se com recrutadores da empresa para discutirem oportunidades de emprego. A Velodyne está ativamente recrutando pessoal para ocupar diversos cargos de engenharia que exigem competências em visão computacional/localização e mapeamento simultâneos (simultaneous localisation and mapping, SLAM), percepção lidar, planejamento de trajeto e fusão de sensores. Para obter mais detalhes, consulte a página de carreiras da Velodyne na internet.

"Este é um momento muito interessante para se juntar à Velodyne, uma líder em tecnologia lidar", afirmou Vishal Jain, diretor da Velodyne Lidar. "Os sensores de última geração da Velodyne estão pavimentando o caminho para ajudar nossos clientes a identificarem o meio mais seguro de navegar e comandar veículos totalmente autônomos. Somos o fornecedor com maior volume de sensores lidar no setor automotivo, com mais de 250 clientes em todo o mundo."

Sobre a Velodyne Lidar

A Velodyne oferece soluções lidar inteligentes e poderosas para autonomia e assistência ao condutor. Fundada em 1983 e sediada em San José, Califórnia, a Velodyne é conhecida em todo o mundo por seu portfólio de revolucionárias tecnologias de sensores lidar. Em 2005, David Hall, fundador e diretor executivo da Velodyne, inventou sistemas lidar com visão circundante em tempo real, revolucionando a percepção e a autonomia nas áreas automotiva, de nova mobilidade, mapeamento, robótica e segurança. A linha de produtos de alto desempenho da Velodyne inclui uma grande variedade de soluções de sensores, incluindo o economicamente acessível Puck?, o versátil Ultra Puck?, o Alpha Puck? para autonomia avançada, o Velarray? otimizado para ADAS e o Vella?, revolucionário software para assistência ao condutor.

