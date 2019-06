Petróleo fecha em queda por incertezas na Opep e tensões comerciais

O petróleo fechou em queda nesta segunda-feira (10) com os investidores mostrando prudência sobre o futuro da oferta mundial e inquietação pela disputa comercial entre a China e os Estados Unidos.

Em Londres, o barril de Brent do Mar do Norte para entrega em agosto recuou um dólar e fechou a US$ 62,29.

Em Nova York, o WTI nos contratos para julho caiu 73 centavos e terminou em 53,26 dólares.

O mercado operou atento à reunião que será celebrado no fim do mês entre a Opep e seus aliados para decidir se mantém o atual regime de cotas aplicado para sustentar os preços.

"Atualmente existe um grande risco de superprodução", disse o ministro russo da Energia, Alexandre Novak.

Os Estados Unidos estão extraindo mais petróleo do que nunca e as tensões comerciais sino-americanas fazem temer um crescimento mais fraco que o esperado, que afetará a demanda de ouro negro.