Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, visitará a Índia em breve

O Secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, disse nesta segunda-feira que vai visitar a Índia "em algumas semanas" para criar um vínculo com o primeiro-ministro Narendra Modi, que recentemente começou seu segundo mandato.

O chefe da diplomacia americana disse que vai mostrar a estratégia de seu país para a zona indo-pacífica em um discurso em Washington nesta quarta-feira, antes de sua viagem para Nova Délhi.

O porta-voz do Departamento de Estado, Morgan Ortagus, que falou depois de Pompeo, disse que o secretário poderia viajar para Índia em 24 de junho.

Pompeo também vai visitar o Sri Lanka, que sofreu um violento ataque contra cristãos na Semana Santa.

Depois vai se reunir com o presidente americano, Donald Trump, em Osaka, Japão, para a cúpula do G20, e também o acompanhará em sua visita a Coreia do Sul.